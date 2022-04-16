На Тернопільщині у аварії загинуло двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода з потрепілими трапилася 16 квітня близько 17:00 на Тернопільщині. На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка Тернопільського району, не розминулося два автомобілі.

На місце пригоди одазу виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися автомобіль HONDA та NISSAN. Людей із металевої пастки вивільняли рятувальники.

В результаті удару двоє пасажирів з автомобіля HONDA загинули на місці події. В салоні іншої іномарки перебували неповнолітні пасажири. Їх бригада екстреної допомоги госпіталізувала до медзакладу.

Слідчо-оперативна група встановлює причину дорожньо-транспортної пригоди. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із ч.3 ст. 286 ККУ. Триває слідство.