Три автопригоди за минулу добу зареєстрували слідчі на Тернопільщині

Двоє людей потрапили з травмами до лікарні, а одна жінка загинула – наслідки трьох автопригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області 10 квітня.

Повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло на лінію “102″ о 16:03. Медик сказав, що в селі Долина Чортківського району хлопець, 2002 року народження, керуючи мотоциклом “MUSTANG”, він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в господарську будівлю. В результаті удару юнака із тілесними ушкодженнями госпілізували в реанімаційне відділення.

У Тернополі під колеса автомобіля RENAULT MASTER потрапила 29-річна жителька обласного центру. Жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Потерпіла від отриманих травм померла на місці події.

За меддопомогою звернулася жителька Донецької області. Жінка травми отримала в результаті автопригоди. За попередньою інформацією, близько 21:00 в селі Озеряни Бучацької територіальної громади не розминулися VOLKSWAGEN TIGUAN та ВАЗ. До лікарні потрапила пасажирка “Жигулів”.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Факти внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ. Триває слідство.