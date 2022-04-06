Причину автопригоди на Тернопільщині з’ясовують слідчі

У дорожньо-транспортну пригоду потрапила жителька Чорткова, 1984 року народження. Аварія трапилася 5 квітня близько 17:15 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, жінка, керуючи автомобілем Citroen, не впоралася з керуванням в результаті чого автівка з’їхала на узбіччя і перекинулася.

Водійку госпіталізували в медзаклад з політравмами. Попередньо вона твереза, але у лікарні взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 ККУ.