Працівники ДВБ та дільничні виявили у Тернополі чоловіка, який продавав товар без марок акцизного збору

Спирту та тютюну майже на 100 тисяч гривень вилучили працівники Тернопільського управління ДВБ НП України спільно з дільничними. Спецоперація тривала впродовж тривалого часу. У ході перевірки стало відомо, що житель Тернопільщини зі свого приватного автомобіля марки Citroen Jumpy реалізовував сигарети без марок акцизного збору та спирт.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 2500 пачок сигарет різних марок та етиловий спирт.

Усе це направили на експертизу. Встановлюють працівники поліції звідки та у кого тернополянин купував товар.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 1 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Триває слідство.