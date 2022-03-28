Здійснювати валютно-обмінні операції потрібно в банках або офіційних обмінниках – поліція Тернопільщини

Інакше за порушення правил валютних операцій (стаття 162 КУпАП) і покупець, і продавець валюти нестимуть адміністративну відповідальність. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань Тернопільщини активно протидіють незаконному обміну валюти. Уже складено десять адміністративних протоколів за порушення правил валютних операцій. Варто пам’ятати: відповідальність за такого роду порушення нестимуть не лише ті, хто скуповує валюту, а й особи, котрі намагаються продати іноземні гроші.

Якщо є потреба у здійсненні валютних операцій, звернутися варто до банківських установ чи обмінних пунктів, які працюють на законних підставах.