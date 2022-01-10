У трьох аваріях на Тернопільщині тілесні ушкодження отримали і водії, і пасажири

Дев’ять травмованих – наслідки трьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 8 та 9 січня.

Восьмого січня близько 17:45 водій автомобіля Chevrolet Tacuma, рухаючись автодорогою в смт.Заводське, не надав переваги у русі Opel Vectra і врізався в нього. В результаті удару Opel відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся ще й з автівкою марки Renault Duster. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. До лікарні з тілесними ушкодженнями двоє пасажирів серед яких – вагітна жінка. Водії попередньо тверезі.

Цього ж вечора о 22:33 на лінію “102″ надійшло повідомлення від невідомого про те, що на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Варваринці, ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Escort не впорався з керуванням, з’їхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Opel Astra.

Водієві Ford(а) та двом пасажирам надали меддопомогу й госпіталізували.

Дев’ятого січня неподалік села Довжанка водій автомобіля Volkswagen не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де врізався в дерево. За меддопомогою зверталися і кермувальник, і троє пасажирів.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на Тернопільщині очікується сильний сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, зниження температури повітря. Працівники поліції закликають як водіїв, так і пішоходів бути особливо уважними та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

За можливості поліцейські радять не користуватися автомобілями, перечекати негоду вдома. Якщо такої змоги немає, то їдьте повільно й максимально обережно, дотримуйтеся дистанції, не вдавайтесь до різких маневрів.

Слід бути уважними і пішоходам. Рухайтеся по тротуарам з обережністю, переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте на проїзну частину прямо перед транспортним засобом – водій просто не встигне загальмувати.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі, повідомляйте на спецлінію 102.