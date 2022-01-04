Двоє людей загинуло, а 5 отримали травми – наслідки ДТП на Тернопільщині

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції у перших три дні січня. В аваріях на дорогах області загинуло дві людини, а п’ятеро з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні.

О 4:50 1 січня в Тернополі на вулиці Руська водій невстановленого автомобіля збив чоловіка. Потерпілий – громадянин Індії, 1999 року народження. За попередньою інформацією, іноземець переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій місце пригоди залишив. Його особу встановлюють слідчі.

Під колесами авто загинув 55-річний житель села Горинка. Аварія трапилася на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 2 січня близько 19:00. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Megane не встиг загальмувати і збив чоловіка. Потерпілий загинув на місці події. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

3 січня на Монастирищині близько 2:15 водій не впорався з керуванням автомобіля ВАЗ-2106 та злетів у кювет. Після цього автівка перекинулася.

На момент ДТП в салоні перебувало троє пасажирів. Їх усіх разом із кермувальником з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Чергову автопригоду з летальними наслідками цього ж вечора зареєстрували працівники поліції неподалік села Мишковичі. На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій Fiat Doblo здійснив наїзд на перехожу. Вона йшла дорогою в забороненому для пішоходів місці.

Травми потерпілої виявилися не сумісними із життям. Загибла – жителька Тернопільського району, 1958 року народження.

Усі факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 Кримінального кодексу. Триває слідство.