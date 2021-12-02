У ДТП на Тернопільщині травмувалися люди

З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох людей. Потерпілі тілесні ушкодження отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 1 грудня на автодорозі в селі Гаї-Шевченківські. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля PEUGEOT EXPERT виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в VOLKSWAGEN PASSAT.

В результаті удару до лікарні з відкритим переломом та іншими ушкодженнями потрапила кермувальниця з VOLKSWAGENа.

В реанімаційне відділення госпіталізували і водія PEUGEOT. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ.