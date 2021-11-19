У автопригоді на Тернопільщині загинув чоловік

Одна людина загинула, а четверо з травмами потрапили до лікарні – це наслідки двох автопригод. Аварії трапилися на дорогах Тернопільської області 18 листопада.

Не впорався з керуванням та з’їхав у кювет водій автомобіля ВАЗ 2106. Після цього автівка перекинулася. ДТП трапилася на автодорозі Крутнів-Гаї-Розтоцькі, неподалік села Загір’я.

До реанімаційного відділення потрапив пасажир з легківки, а кермувальника після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання. Здавати кров для перевірки на вміст алкоголю чоловік відмовився.

Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували поліцейські того ж дня на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам’янка, в селі Смиківці.

Там не розминулися вантажівка та легкове авто. За словами водія автомобіля VOLKSWAGEN JETTA, він рухався дорогою за позашляховиком марки Toyota. В якийсь момент кросовер різко змінив напрям руху, перелаштувавшись у праву смугу транспортного потоку.

Саме в цей момент водій VOLKSWAGEN побачив перед собою вантажівку DAF, яка стояла з увімкненим лівим покажчиком повороту. Чоловік спробував уникнути удару, але не встиг і в’їхав лівою частиною іномарки у вантажівку. Пасажир, 1996 року народження загинув на місці події. Водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Триває слідство згідно ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу.