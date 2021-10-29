Причини автопригод встановлюють правоохоронці Тернопільщини

Дві автопригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільщини 28 жовтня. На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища В.Березовиця, близько 7 ранку не розминулися автомобілі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Trucks, здійснюючи маневр перестроювання з лівої у праву смугу, не переконався в безпечному русі і врізався в Volkswagen Golf. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували кермувальника з Volkswagenа.

Ще одна аварія трапилася того ж дня о 20:00 на Теребовлянщині. На дорозі “Галич-Підгайці-Сатанів-Городок”, неподалік села Панталиха, автомобіль марки “ГАЗ” зіткнувся із зустрічною вантажівкою КамАЗ. В момент аварії за автомобілем “ГАЗ” іхала ще одна легківка марки ВАЗ. Її кермувальник не встиг загальмувати і як результат – уникнути удару не вдалося також.

До лікарні за меддопомогою звернувся водій ГАЗу та пасажир з легкового авто.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка по всіх автопригодах.