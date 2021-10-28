У Гусятинському районі мотоцикліст врізався в автомобіль

З відкритою черепно-мозковою травмою, переломами та в стані алкогольного сп’яніння бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні жителя Чортківського району, 1979 року народження.

Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 жовтня близько першої ночі в Хоросткові.

За попередньою інформацією, житель області, керуючи мопедом марки Viper Active, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем марки Chevrolet Lacetti.

У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст крові. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу. Триває слідство.