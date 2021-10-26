За минулий тиждень тернопільські поліцейські зафіксували понад 700 порушень правил карантину

Щодня в області працює майже 60 мобільних груп, які контролюють дотримання протиепідемічних заходів як суб’єктами господарювання, так і громадянами. Правоохоронці звертаються до жителів області не ігнорувати встановлені обмеження, які запровадженні для запобігання поширенню COVID-19.

Як розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Василь Дідух, мобільні групи перевіряють заклади торгівлі, харчування, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця. Щодня під їхній контроль підпадає понад 600 суб’єктів господарювання. За результатами проведених рейдів упродовж минулого тижня поліцейські області виявили 733 порушення карантинних правил: складено 172 адмінпротоколи за недотримання протиепідемічних заходів та винесено 561 постанову щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст.44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке порушення передбачено накладення штрафу: на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Штраф за порушення маскового режиму складає від 170 до 255 гривень.

З 21 жовтня поліцейські посилили контроль за пасажирськими перевезеннями міжобласного сполучення. Рейдові групи перевіряють наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

Відповідно до внесених змін до Постанови №1236 від 20 жовтня, штрафи за відсутність “ковідних” документів під час автоперевезення платитимуть пасажири. Раніше така відповідальність покладалася на перевізника.

Це стосується правил регулярних та нерегулярних автоперевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях. Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів: сертифікат про щеплення або довідка про негативний тест на COVID-19.

Водночас під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Поліцейські застерігають громадян: не купуйте підроблені сертифікати про вакцинацію. За підробку та використання таких документів передбачена кримінальна відповідальність.