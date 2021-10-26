Смертельна аварія на Тернопільщині

Пасажирка загинула, а водія без свідомості бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Аварія трапилася 26 жовтня близько 11:00 на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська, неподалік села Озерна. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi-А3, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням і автівка злетіла у кювет, перекинулася та врізалася в дерева.

На місці пригоди працюють правоохоронці та рятувальники.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із статтею 286 частина 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) ККУ. Триває слідство.