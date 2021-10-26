Питання співпраці обговорили тернопільські поліцейські з представниками Консультативної місії Європейського союзу

З робочим візитом Головне управління Національної поліції в Тернопільській області відвідали представники Львівського регіонального управління Консультативної місії Європейського союзу. Мета – ознайомитися з роботою правоохоронців та налагодити партнерські відносини.

Консультативна місія Євросоюзу започаткувала свою діяльність в Україні у 2014 році. Її представники постійно взаємодіють з поліцейськими та надають їм як підтримку задля покращення матеріально-технічної бази, так і допомагають у проведенні різноманітних тематичних тренінгів.

Європейські гості оглянули, в яких умовах працюють правоохоронці: як облаштована робота лінії 102 та ситуаційного центру. Начальник обласної поліції Олександр Богомол розповів про обладнання, яке використовують працівники поліції для якісного та вчасного реагування на повідомлення громадян та оперативного розкриття злочинів.

Голова Львівського регіонального офісу КМЄС Ханелоре Вальєр на високому професійному рівні оцінила роботу тернопільських поліцейських. За її словами, раніше їхнє представництво реалізовувало свою діяльність лише на Львівщині, а відтепер мандат їхньої місії поширюється на всю Західну Україну.

«Метою нашого візиту до Головного управління Нацполіції Тернопільщини є встановлення партнерських відносин задля розуміння пріоритетів у майбутній співпраці. Ми приємно вражені цією зустріччю. Ми побачили, як все тут працює на високому професійному рівні», – зазначила голова Львівського регіонального офісу КМЄС.

Очільник поліції Тернопільщини подякував іноземним гостям за візит та наголосив, що для тернопільських правоохоронців важлива комунікація з Європейськими партнерами для покращення ефективності роботи.

Експерти місії також обговорили з керівниками різних поліцейських підрозділів стан забезпечення правопорядку та законності в області за їхніми напрямками роботи.