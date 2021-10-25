Правоохоронці встановлюють обставини аварій на дорогах області

Чотири дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції за минулі вихідні на дорогах Тернопільської області. В результаті – троє людей загинуло, четверо з травмами звернулися до лікарні.

Кермування у стані алкогольного сп’яніння стало причиною аварії на Бережанщині. Водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та злетів у кювет. В результаті цього іномарка перекинулася та врізалася в електроопору. ДТП трапилася 24 жовтня о 1:14 на трасі Стрий-Ізварино, неподалік села Шибалин. На момент аварії в салоні авто перебував водій та троє пасажирів. Усі мешканці селища Козова.

Тридцятирічний чоловік загинув на місці автопригоди, 22-річна дівчина від отриманих травм померла в лікарні. Ще одну пасажирку госпіталізували до медзакладу з травматичною ампутацією вуха. Найменше постраждав у ДТП водій.

У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії кермувальник перебував в стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали згідно із статтею 208 КУпАП. Йому інкримінують статтю 286-1 Ч.4 (керування транспортними засобамив стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до дванадцяти років.

Ще одну водійку затримали працівники поліції у Кременці. Жінка сіла за кермо автомобіля після вживання алкоголю. Вона на тротуарі збила пішохода. Потерпілу з переломом доправили до лікарні.

Летально завершилася автопригода неподалік Зборова. На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій автомобіля Mazda 23 жовтня близько 19:05 збив велосипедиста, 1958 року народження жителя Львівської області. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям. Він помер ще до приїзду лікарів.

Із тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу 15-річний житель Кременецького району. Травми юнак отримав в результаті ДТП, яка трапилася в Почаєві. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий керував скутером Suzuki і з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з припаркованим автомобілем Renault Trafic.

По усіх автопригодах триває слідство.