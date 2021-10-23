У Тернополі п’яна водійка вчинила ДТП та розбила вікно в патрульному авто

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Тернополі на лінію “102″ надійшло 22 жовтня о 23:40. На перехресті вулиць 15 Квітня та Купчинського водій автомобіля Toyota Prius врізалася в Opel Zafira. На місце пригоди виїжджав екіпаж патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водійка не дотрималася безпечної дистанції і в’їхала в авто попереду. Спілкуючись із жінкою, поліцейські помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували їй одразу на місці аварії пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту драгер або проїхати з ними в найближчий медичний заклад.

Проте вона відмовилася і почала хамити патрульним, кричала та матюкалася, погрожуючи усім фізичною розправою. Після цього 32-річна жінка розбила праве заднє вікно службового авто.

У ході перевірки стало відомо, що порушниця неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Її вже притягували за кермування у стані алкогольного сп’яніння і складали протокол згідно статті 130 КУпАП. Друга зустріч з патрульними завершилася для тернополянки позбавленням права керувати авто на рік.

22 жовтня на порушницю патрульні склали протоколи згідно із ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

Триває перевірка.

За дев’ять місяців слідчі зареєстрували уже 103 аварії через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. 19 ДТП з потерпілими в яких травмувалося 24 людини. Оформили правоохоронці 1303 адмінпротокола згідно статті 130 КУпАП.

Шановні водії, нагадуємо про відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Керуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР, оскільки наслідки ваших необдуманих вчинків, можуть вартувати чийогось життя.