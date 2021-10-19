Відзнаки Тернопільської облдержадміністрації та обласної ради отримали співробітники поліції

Грамотами та подяками Тернопільської облдержадміністрації та обласної ради нагородили кращих співробітники поліції краю з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України.

Під час урочистих заходів, які відбулися в обласному центрі 14 жовтня, не всі правоохоронці через виконання службових обов’язків не змогли отримати свої відзнаки. Тому сьогодні, 19 жовтня, під час робочої наради нагороди вручив керівник Головного управління Нацполіції краю Олександр Богомол.

За сумлінну працю, високий професіоналізм Тернопільською обласною держадміністрацією та обласною радою заохочено працівників різних служб Головного управління Нацполіції області та територіальних підрозділів поліції.

Олександр Богомол подякував підлеглим за сумлінне виконання службових обов’язків:

«Отримані відзнаки – це подяка за вашу щоденну роботу. Бажаю вам надалі високих досягнень у службі».