Кадрові зміни в Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини

У вівторок, 19 жовтня, під час робочої наради двох нових керівників особовому складу поліції Тернопільщини представив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції, полковник поліції Дзюбинський Вадим Володимирович.

Начальник управління Департаменту карного розшуку Нацполіції, підполковник поліції Заєць Олександр Миколайович призначений на посаду тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника ГУНП-начальника кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області.

Начальник відділу Департаменту карного розшуку Нацполіції, полковник поліції Кісіль Андрій Степанович тимчасово виконуватиме обов’язки начальника управління карного розшуку ГУНП в області.