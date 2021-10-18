Причини автопригод на дорогах Тернополя та області встановлюють правоохоронці

Вісім дорожньо-транспортних пригод, двоє загиблих та дев’ять травмованих – такі дані зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області впродовж 13-17 жовтня.

13 жовтня на неподалік села Кип’ячка Тернопільського району водій автомобіля CITROEN не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в пасажирський автобус сполучення “Тернопіль-Козівка”. В результаті удару за меддопомогою звернулися водій автомобіля та пасажирка автобуса.

Смертельна аварія трапилася 14 жовтня, близько 7-ї години на автодорозі у селі Городище Козівської селищної громади. Під колесами автомобіля загинув 60-річний місцевий житель. За попередніми даними, загиблий переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході, коли його збив автомобіль марки «Renault Duster». Водій транспортного засобу здійснював обгін і не помітив пішохода.

На Кременеччині водій автомобіля ВАЗ-2109 у селі Білокриниця збив жінку, 1959 року народження. Вона саме переходила дорогу на пішохідному переході. Потерпілу доправили в хірургічне відділення з множинними травмами.

Троє травмованих – результат автопригоди 15 жовтня на Теребовлянщині. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Citroen C4 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Audi. В результаті удару, двох кермувальників та пасажира з переломами та іншими ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

17 жовтня не впорався з керуванням в результаті чого автомобіль кілька разів перекинувся, а 33-річний кермувальник Audi А6 загинув – наслідки ДТП. Аварія трапилася на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодне Збаразької громади.

Чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги, 17 жовтня близько 20:00 збив водій автомобіля Peugeot Partner. Потерпілого з відкритим переломом ноги госпіталізували.

У Тернополі не розминулися автомобілі ВАЗ 2103 та Audi А6. В результаті ДТП з переломом до лікарні звернувся пасажир Audi.

Ще одну автопригоду того ж вечора зареєстрували правоохоронці в обласному центрі на вулиці Збаразька. Водій автомобіля Dodge Journey на нерегульованому пішохідному переході збив місцевого мешканця, 1984 року народження. Потерпілого госпіталізували.

Автопригоди внесені в ЄРДР згідно ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.