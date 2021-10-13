“Якщо взявся за справу, то роби її добре або не роби взагалі”, – Михайло Білецький

Дисципліна та законність, толерантне ставлення та допомога людям — основні вимоги, які ставить перед особовим складом заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький. Це необхідне життєве кредо, щоб зберегти та укріпити довіру населення до людей у формі.

Михайло Білецький народився у родині військовослужбовців на Забайкаллі тому у дитинстві доводилося часто переїжджати. Мешкали в Росії, Угорщині, Бердичеві, а після виходу тата на пенсію зупинилися на своїй Батьківщині — у Луцьку. Там Михайло закінчив школу та університет. Отримав диплом Луцького національного технічного університету. Друга освіта — «юрист» (Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки).

“Життя промчалося швидко приблизно до 2014 року, — розповідає Михайло Білецький. — В Україні розпочався Євромайдан, Революція гідності. Саме тоді ми з братом вирішили піти воювати в зону АТО у складі добровольчого батальйону «Світязь». За плечима у нас залишився Ілловайськ, Вуглегірськ, Дебальцево”.

У серпні 2014 року, виходячи з оточення близько села Червоносільське, неподалік міста Іловайськ, боєць з групою потрапив у полон.

Після виходу з полону та реабілітації він, незважаючи на пережите, знову повернувся в зону проведення антитерористичної операції у складі РПСМОП «Світязь». Під час оточення ворогом міста Вуглегірськ, евакуйовував поранених бійців різних підрозділів.

Реформа у правоохоронних органах стала ще одним поштовхом для Михайла Білецького. Він вирішив долучитися до змін. Пройшов відбір до Патрульної поліції, а згодом і сам почав їздити містами України та налаштовувати роботу у новостворених управліннях поліції. Далі доля закинула луччанина на посаду командира роти в Києві, потім працював заступником начальника управління патрульної поліції Харкова, а після цього очолив патрульну Одеси. Звідти перевели уже до Тернополя.

“Одеса та Тернопіль міста, які не порівнюються. Почавши працювати тут, я іноді жартома казав, що після Одеси я потрапив на курорт. За тиждень в Одесі було набагато більше резонансів та різного характеру правопорушень, ніж в Тернополі за місяць- два. Це позитивно”.

Михайло Білецький зізнався, що в Одесі було важко, бо місто велике, національностей багато і велика частина з них суттєво впливала на злочинність в місті та області. У Тернополі все інакше і люди тут набагато релігійніші, ввічливіші та добріші.

В листопаді, відповідно до наказу МВС України, капітана поліції Білецького Михайла Миколайовича призначили тимчасово виконуючим обов’язки заступника начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області. 20 грудня 2017 року правоохоронець став помічником начальника ГУНП, а з 12 травня 2020-го – заступником керівника поліції краю з превентивної діяльності.

“Я завжди і всюди вимагав від співробітників бути професіоналами своєї справи, дисципліні, в свою чергу, будемо перед ними відкритими”.

Михайло Білецький — батько двох дітей. Євгенії 6,5 рочків, а Миколі минуло 5. Чоловік зізнається, що йому дуже пощастило з дружиною. Ірина — справжня дружина офіцера — завжди і в усьому його підтримує та допомагає.

“Коли я вирішив їхати в АТО, дружина була на шостому місяці вагітності. Ірина моє бажання підтримала, жодних скандалів та докорів з цього приводу я не чув. Всі відрядження в зону бойових дій вона переживала, але поставилася з розумінням.

Вільного часу, як і у будь-якого поліцейського, обмаль, тому кожну хвилину, яка випадає, Михайло проводить у колі сім’ї з дітьми. Життєве кредо Михайла Білецького — «якщо взявся за справу, то роби її добре або не роби взагалі».