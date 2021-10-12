Правоохоронці закликають громадян повідомляти про випадки торгівлі фейковими COVID-сертифікатами

Працівники поліції здійснюють заходи щодо для припинення протиправної діяльності з виготовлення, пропонування та продажу фальсифікованих результатів ПЛР-тестів та внутрішніх і міжнародних вакцинальних COVID-сертифікатів.

Наголошуємо, що за такі протиправні дії посилено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Громадянам, що свідомо використовують фейкові довідки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, — штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років. Особи, котрі виготовляють і продають підроблені Covid-сертифікати та ПЛР-тести, намагаються не лише обманути систему охорони здоров’я, – своїми діями вони наражають на небезпеку усіх оточуючих.

Працівники поліції закликають усіх громадян проявляти правосвідомість. Будь-яку інформацію чи пропозиції про виготовлення та продаж в соцмережах підроблених документів ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, повідомляти до:

Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: pg.npu@police.gov.ua

Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536.