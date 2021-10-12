Поліцейські перевіряють стан експлуатаційного утримання автомобільних доріг області

З метою запобіганню травмуванню людей на дорогах області правоохоронці вживають додаткові заходи щодо обстеження вулично-шляхової мережі. Особлива увага зосереджена на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Упродовж тижня наряди секторів реагування патрульної поліції Управління превентивної діяльності ГУНП спільно з працівниками відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в області проводитимуть огляд та визначення стану доріг як державного, так і місцевого значення, вулиць та залізничних переїздів.

Виявлені недоліки інспектори фіксуватимуть та направлятимуть у відповідні служби для вжиття заходів щодо їх ліквідації.

Статистика щодо дорожньо-транспортних пригод в області невтішна. За 9 місяців на дорогах Тернопільщини загинуло 52 людини. Основні причини аварій: порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці.

Також часто до автопригод призводить поганий стан доріг та недостатнє або ж взагалі відсутнє освітлення проїжджої частини. Усі ці дані поліцейські враховують при обстеженні та визначенні стану утримання автомобільних доріг області.

Задля зниження аварійності на автошляхах області з 21 вересня по 25 жовтня правоохоронці проводитимуть комплекс профілактичних заходів. До нагляду за безпекою дорожнього руху залучаються додаткові поліцейські наряди. Їхнє основне завдання – виявлення та припинення грубих порушень правил дорожнього руху, які призводять до ДТП.

Правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами. Під час відпрацювання також посилено контроль за безпекою пасажирських та вантажних перевезень, а також на профілактиці порушень правил дорожнього руху серед дітей.

Правоохоронці звертаються до усіх громадян дотримуватися правил дорожнього руху, наголосити про них дітям й бути обачними.