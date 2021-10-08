За 10 місяців на дорогах Тернопільщини загинуло 52 людини

1999 дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернопільської області за десять місяців цього року. 449 аварій – з потерпілими, в яких 52 людей загинуло, а 601 отримала травми.

Найпоширеніші дорожньо-транспортні пригоди – зіткнення автомобілів, наїзд на перешкоду або на припаркований транспорт. Найчастіше гинуть люди під колесами автівок при зіткненнях та перекиданнях авто.

Порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці – основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи. За січень-вересень у аваріях загинув 21 пішохід, а 109 перехожих з травмами різного ступеня складності доправили до лікарні.

Ще одна причина автопригод – погані дороги та недостатнє освітлення проїжджої частини.

Виявлення нетверезих водіїв – один із пріоритетних напрямків роботи поліції Тернопільщини. Цього року слідчі зареєстрували уже 103 аварії через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. 19 ДТП з потерпілими в яких травмувалося 24 людини. За десять місяців правоохоронці оформили 1303 адмінпротокола згідно статті 130 КУпАП.

Водії повинні пам’ятати, що керування автомобілем у стані сп’яніння наражає на небезпеку не лише його, але і інших учасників дорожнього руху.

Не рідко внаслідок ДТП травмуються та гинуть діти. Основну групу ризику дитячих дорожньо-транспортних пригод складають діти віком від 7 до 14 років. Основна причина дитячого дорожньо-транспортного травматизму – недотримання Правил дорожнього руху та вимог безпечної поведінки на дорозі дітьми та дорослими.

Шановні дорослі! Будьте прикладом для дитини в поведінці на дорозі, в якості як пішохода, так і водія. Навчайте дитину, що саме від її поведінки залежить її життя та життя інших учасників дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. А найголовніше – бережіть своє життя та життя Ваших дітей.