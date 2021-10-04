Спільні навчання силовиків, рятувальників та медиків відбулися на Тернопільщині

Ревнивець захопив весільний автобус, взяв у заручники людей та почав стрілянину, погрожуючи закінчити життя самогубством. Усі вимоги терориста виконали, але це не спинило чоловіка – він поранив частину гостей. На місце злочину виїжджали група спецпризначенців, перемовники, три бригади екстреної швидкої допомоги та рятувальники служби надзвичайних ситуацій.

Усе це – сценарій спільних навчань, які відбувалися в Теребовлянському районі. Їх влаштували для того, аби відпрацювати спільні дії усіх служб в критичних ситуаціях.

“Бригадами швидкої допомоги є фіналісти V ювілейної міжнародної олімпіади студентів симуляційної медицини – три кращих команди. На основі їхнього виступу буде обраний абсолютний чемпіон”, – розповів завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Арсен Гудима.

Закінчилося захоплення стріляниною в автобусі і бійці спецпідрозділу швидкого реагування, застосовуючи сльозогінний газ, нейтралізували терориста. Працівники поліції, які виїхали на місце події, забезпечували громадський порядок, а пожежники стежили за тим, аби автобус не почав горіти.

Надавати допомогу пораненим медики-студенти почали уже після затримання підозрюваного. Кожен виконував своє завдання, каже організатор змагань Арсен Гудима. За звання кращих змагалося 11 команд парамедиків зі всієї України.

“Ми спостерігали, як працівники поліції, спецпідрозділу, пожежники надають першу допомогу в автобусі, як вони взаємодіють між собою, як вони взаємодіють з працівниками служби швидкої допомоги. Ніякої домовленості немає. Усе побачимо в режимі реального часу, як воно може бути в реальному житті”.

Згідно сценарію, усі поранення вогнепальні і в різні ділянки тіла, а тому студенти-парамедики повинні вміти працювати в екстрених ситуаціях та приймати відповідні рішення. За діями кожної служби стежили кваліфіковані судді – експерти у своїх галузях.

Роботу силовиків оцінював Руслан Аббасов – директор Міжнародної Конфедерації Практичної стрільби в Україні. Він переконаний, що такі навчання мають проводитися частіше, аби в реальному житті надзвичайні ситуації проходили з мінімальними втратами.

“Теорія це одне, а практика – зовсім інакше і можуть бути різні моменти. На даний час тут була міжвідомча симуляція, в якій брали участь ДСНС, поліція та медики. Крім того, щоб виявити слабкі місця, ми напрацьовуємо взаємоспівпрацю між усіма відомствами. І це сприяє тому, що якщо в реальному житті доведеться стикнутися зі схожою ситуацією, то усі будуть працювати злагоджено і продумано.

Допомагав в організації змагань і керівник Територіально-медичного об’єднання МВС України по Тернопільській області Михайло Василишин.

“Навчання були максимально наближені до реальних. Під час таких навчань всі служби вчаться взаємодіяти і усвідомлюють хто за що відповідає і як діяти в тій чи іншій ситуації. Тільки взаємодія, координація і виконання своїх обов’язків приводить до позитивних результатів. Це ми побачили в надзвичайній ситуації, яка була організована”.

P.S. Під час навчань ніхто не постраждав. Уся кров та ушкодження бутафорські. У ролі травмованих – студенти медуніверситетів.