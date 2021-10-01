На Тернопільщині завершилися заходи під умовною назвою “Мігрант”

На Тернопільщині завершилися цільові профілактичні заходи з нагляду і контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант», які тривали впродовж вересня. Профілактичні заходи були спрямовані на протидію нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

Основна мета – зниження кількості адміністративних та кримінальних правопорушень, які вчиняються іноземцями на території області.

Увесь цей час працівники міграційної поліції разом із представниками ДМС та держпраці перевіряли місця можливого перебування, проживання чи працевлаштування іноземців як на території обласного центру, так і в районах.

У ході оперативних заходів правоохоронці виявили 64 іноземців, які порушували адміністративне законодавство, 34 іноземців перебували на Тернопільщині незаконно. Їх згідно із рішенням суду видворили за межі України, а дев’ятьом винесли постанову щодо заборони в’їзду на територію нашої держави.

За словами начальника міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександра Буняка, працівники поліції зареєстрували шість фактів вчинення кримінальних правопорушень іноземними громадянами. Серед них – підробка документів, шахрайства та збут наркотиків. Двом іноземцям повідомили про підозру у скоєнні злочинів у 7 кримінальних провадженнях.

На сьогодні на Території Тернопільської області постійно проживає 2802 іноземців та осіб без громадянства. 3384 особи мають посвідку про тимчасове перебування на території України, з них 3025 – студенти місцевих вишів.

Попри завершення профілактичних заходів, робота з протидії нелегальній міграції триватиме й надалі.