Бережанські поліцейські викрили жительку Козови на крадіжці грошей

Зловмисниця, гостюючи в чужому помешканні, вийшла звідти не з порожніми руками – з собою прихопила готівку з гаманця знайомої.

До співробітників Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки Козівської селищної громади про те, що у неї викрали 200 євро та 6 000 гривень.

За словами потерпілої, крадіжка сталася в будинку її знайомих. Прийшовши до них у гості, вона залишила сумку в одній з кімнат. Коли ж через деякий час зазирнула до гаманця, то там вже не було грошей.

Поліцейські встановили осіб, котрі того дня перебували в помешканні. У вчиненні протиправного запідозрили 24-річну мешканку Козови. Вона зізналася у привласненні чужих грошей, частину з яких вона вже встигла витратити на власні потреби. Молода жінка вперше потрапляє в поле зору працівників поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.