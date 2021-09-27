Правоохоронці продовжують проводити інтерактивні заняття зі школярами

Тридцять років тому, 27 вересня 1991 року, норми Конвенції ООН про права дитини почали діяти як складова законодавства нашої країни. Аби нагадати та роз’яснити неповнолітнім їхні права та обов’язки, ювенальні поліцейські спільно з керівником Тернопільської обласної прокуратури Андрієм Миколайчуком завітали до Тернопільської загальноосвітньої школи №10.

Серед слухачів – учні десятого класу. Правоохоронці обговорили зі старшокласниками важливі аспекти базового документу, що спрямований на захист неповнолітніх – Конвенцію ООН про права дитини. Керівник обласної прокуратури розповів школярам про особливості розслідування кримінальних проваджень, у яких потерпілими або учасниками подій є неповнолітні, а також про основні функції ювенальних прокурорів.

Під час інтерактивного заняття говорили не лише про права дітей, а й про їхні обов’язки. Ювенальні поліцейські нагадали неповнолітнім про відповідальність за вчинені адміністративні та кримінальні правопорушення. Не оминули й теми булінгу.

«Ми обговорили з дітьми основні аспекти адміністративного та кримінального кодексу, як не стати жертвою злочину, а також акцентували увагу на такій важливій проблемі як булінг», - зазначає старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП Микола Подлецький.

Школярі активно долучалися до обговорення з правоохоронцями та ставили їм різноманітні запитання. За словами старшокласників, такі інтерактивні заняття є інформативними для них та актуальними.

«Ми дізналися багато корисної інформації, зокрема, куди звертатися по допомогу в разі потреби, як протидіяти цькуванню та насиллю», – розповідає десятикласниця Тамара Левенець.

Правоохоронці вручили дітям інформаційні буклети для того, щоб вони пам’ятали про свої права, але й не забували про свої обов’язки.