Двоє людей загинуло, четверо з травмами потрапили до лікарні – наслідки ДТП на Тернопільщині за минулі вихідні

П’ять дорожньо-транспортних пригод з потерпілими зареєстрували правоохоронці Тернополя та області за минулі вихідні. В результаті аварій чотирьох людей госпіталізували, а для двох вони завершилися летально.

25 вересня близько 3 години на трасі Підволочиськ-Збараж в селі Нове Село водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху і збив двох пішоходів. Юнаки йшли проїжджою частиною дороги. Після удару автівка перекинулася. В результаті автопригоди 25-річного перехожого з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні в реанімаційне відділення. Інший вісімнадцятирічний пішохід загинув на місці ДТП. Доправили в медзаклад з травмами і кермувальника. Його затримали.

Автопригода з потерпілими трапилася того ж дня в Тернополі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на вулиці Миру водій автомобіля Dodge Challenger виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Ford Mustang Mach-E. Після цього Dodge відкинуло і він врізався в дерево. В результаті удару з відкритою черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої госпіталізувала 24-річного пасажира з Dodge Challenger. Кермувальника затримали згідно статті 208 КПК.

Ще одну аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі на Кременеччині. Неподалік села Будки водій Renault Megane збив перехожого, який знаходився на проїжджій частиною дороги. Потерпілого доправили до лікарні, але врятувати його життя медикам не вдалося.

У неділю, 26 вересня, під колеса автомобіля SKODA потрапила учениця Кременецького професійного ліцею. За попередніми даними, дівчина переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Її госпіталізували в травматологічне відділення.

Не розминулися у Тернополі на перехресті сіл Біла та Чистилів два автомобілі. VOLKSWAGEN GOLF, виїжджаючи з другорядної дороги на головну не надав переваги і як результат – зіткнувся з MERCEDES-BENZ. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. За меддопомогою звернулися водій з MERCEDES та пасажир з іншої іномарки.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.