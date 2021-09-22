23 вересня на Тернопільщині запроваджується «жовтий» рівень епідемічної небезпеки: поліцейські перевірятимуть дотримання встановлених обмежень

Про те, як здійснюватимуть правоохоронці контроль за виконанням посилених карантинних обмежень, розповів у середу, 22 вересня, під час брифінгу в Тернопільській ОДА начальник обласної поліції Олександр Богомол.

З 23 вересня поліцейські перевірятимуть освітні заклади, особливу увагу зосередять на тих, де вакциновано менше 80 відсотків педагогів, бо, згідно з встановлених змін, такі установи не можуть працювати офлайн.

«Безпека наших дітей для нас – головне. Є окремі обмеження і ми зобов’язані перевіряти їх дотримання. В першу чергу ми приділимо увагу навчальним закладам, після цього – юридичним особам», – зазначив Олександр Богомол.

Поліцейські спільно Держпродспоживслужбою та управлінням праці проводитимуть рейди щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів.

Правоохоронці нагадують, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм відповідно до ч. 1 ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” КУпАП передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 000 до 34 000 гривень і на посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень. Рішення про притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення приймає суд.

Частина друга цієї ж статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 175 до 255 гривень за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. За це адмінправопорушення поліцейські виносять постанову на місці його вчинення.

«Жовтий» рівень передбачає такі обмеження:

-заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю зали понад дві третини місць;

- не більше чотирьох людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі;

- спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі;

- при вході в заклади громадського харчування потрібно одягнути засоби індивідуального захисту.

Правоохоронці звертаються до жителів області із розумінням поставитися до посилених обмежувальних заходів та не забувати про масковий режим.