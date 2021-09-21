Будь помітним! Тернопільський підприємець передав світловідбиваючі браслети для дітей

В темну пору доби діти повинні бути помітними та захищеними! В цьому переконані як працівники ювенальної превенції, так і тернопільський підприємець. Аби убезпечити неповнолітніх на дорогах, менеджер одного із магазинів обласного центру від імені керівників передав правоохоронцям більше тисячі світловідбиваючих браслетів. Їх ювенали роздаватимуть дітям у школах та садочках.

“Світловідбивачі на одязі вкрай необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко вечоріє, і учасники дорожнього руху стають практично невидимими в сутінках. Світловідбивачі або флікери – допоможуть бути помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто, – стверджує представник торгового закладу. – Такі браслети ми роздаватимемо безкоштовно і в наших торгових точках незалежно купила людина товар чи ні”.

Як розповів Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області, при їзді з ближнім світлом помітити пішохода можна на відстані 25-30 метрів, а якщо в людини на одязі є світловідбиваючі елементи, то відстань збільшується до 140 метрів. Із увімкненим дальнім світлом водій може помітити флікер з 400 метрів. Чим більше світловідбивачів на одязі і руках пішохода, тим більш він помітний для кермувальників.

Світловідбиваючі браслети різних кольорів скручують і одягають на руку, ногу чи ручку сумки. Кріплять такі смужки на колеса велосипедів та дитячі візочки. Найдалі відбиває світло браслет салатового кольору.

Якщо ви – батьки, а ваша дитина ходить до школи рано-вранці, коли ще темно, а повертається з секцій пізно ввечері, то вам, насамперед, слід потурбуватися про її безпеку на дорозі! Пам’ятайте, світловідбивачів багато не буває: чим їх більше, тим краще.