Поблизу Тернополя зіткнулись три авто, є постраждалий

Автопригода з потерпілими трапилася близько 9 години 17 вересня, на автошляху Броди-Тернопіль. На перехресті «Біла-Чистилів» не розминулися два автомобілі.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. За попередніми даними, водій автомобіля Опель порушив правила проїзду перехресть та, виїхавши на головну дорогу, допустив зіткнення з автівкою «Рено».

Від удару останній транспортний засіб відкинуло в кювет, а кермувальник Опеля зачепив авто Хонда, яке рухалося головною дорогою.

В результаті аварії в лікарню з травмами та переломом потрапив водій «Опеля».

Кермувальників освідчили на стан алкогольного сп’яніння. Даний факт внесений в єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 286 КК України. Слідчі встановлюють детальні обставини пригоди.