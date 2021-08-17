У Чортківському районі в ДТП травмувалися двоє водіїв

Слідчі встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди.

Попередньо відомо, що водій автомобіля Renault Megane, житель міста Калуша Івано-Франківської області не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним фургоном Mercedes-Benz Sprinter за кермом якого перебував житель села Городище Тернопільського району.

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів отримали численні травми та були госпіталізовані.

Автомобілі вилучені та поміщенні на штрафмайданчик У водіїв відібрано взірці крові для проведення експертизи. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.