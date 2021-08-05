Причини травмування пішохода встановлюють працівники поліції

Порушення правил безпеки дорожнього руху розслідують правоохоронці Тернополя. До лікарні з переломом в травматологічне відділення потрапив житель обласного центру, 1955 року народження. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 4 серпня близько 12:30 на вулиці Тарнавського. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedes, рухаючись заднім ходом, збив пішохода.

У кермувальника взяли зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.