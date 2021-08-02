Поліцейські Тернополя викрили злочинну групу за розповсюдження наркотиків та психотропів через віртуальний магазин

Більше тижня тривала масштабна спецоперація з викриття групи осіб, причетних до створення Інтернет-магазину та розповсюдження наркотичних засобів й психотропних речовин.

Ліквідувати незаконний бізнес працівникам управління боротьби з наркозлочинністю в області допомагали колеги зі слідства, оперативники карного розшуку, співробітники відділу стратегічних розслідувань, бійці спецпідрозділу КОРД та РПОП. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, інформацію про те, що в одному з месенджерів розпочав роботу Інтернет-магазин з продажу наркотиків і психотропів оперативники встановили ще на початку минулого року.

«Нами було встановлено, що створив магазин, ще будучи неповнолітнім, житель обласного центру, 2002 року народження. Своїм клієнтам він пропонував марихуану, гашиш, ЛСД, цукерки з галюциногенними грибами. Рекламу з доступом до магазину у вигляді QR-кодів розклеював по стовпах та на дошках оголошень. Спочатку організатор працював сам, але за деякий час запропонував роботу своїм найближчим товаришам”, – розповів Михайло Димида.

Загалом лідер залучив до розповсюдження наркотиків 12 помічників, серед яких троє неповнолітніх. Кожен з них мав свій напрямок діяльності. Організатор замовляв гуртові партії «товару» через Інтернет та отримував у посилках, які приходили на імена вигаданих людей. Після чого все це передавав так званим “складменам”, які розфасовували заборонені речовини і передавали закладчикам для розповсюдження по мікрорайонах Тернополя.

“У ході документування ми з’ясували, що в середньому одна людина за добу здійснювала 100-150 закладок. Від такої діяльності кожен з них щомісяця отримував близько 60 тисяч гривень. Доходи організатора були значно вищими”, – каже поліцейський.

Зібравши необхідну доказову базу та встановивши всіх членів групи, оперативники провели спецоперацію по їх затриманню. Під час понад 30-ти одночасних обшуків вилучено 100 марок ЛСД, псилоцибінові гриби, канабіс, 40 мобільних телефонів, 50 сім-карток, пістолет та два автомобілі іноземного виробництва.

Організатору та ще восьми активним членам групи слідчі вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Щодо восьми з них суд вже обрав запобіжний захід: п’ятьом – тримання під вартою, ще трьох взяли під домашній арешт.

Відносно решти членів групи приймаються процесуальні рішення. За такий «бізнес» зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.