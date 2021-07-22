Упродовж місяця додаткові поліцейські наряди забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на території Тернопільщини

З 20 липня до 20 серпня в Україні триватиме комплекс заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги». Основна мета – посилення контролю за безпекою дорожнього руху, за дотриманням правил дорожнього руху водіями та пішоходами, запобігання загибелі та травмування людей.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, на дорогах Тернопільщини чергуватимуть додаткові поліцейські автопатрулі. Вони стежитимуть за безпекою дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях найбільшої концентрації ДТП.

Упродовж першого півріччя на території області зареєстровано 463 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 113 – із постраждалими, в яких 18 людей загинули, ще 168 – отримали травми. 91 аварію вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 28 аварій трапилося за участю пішоходів.

Серед основних причин аварій: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Завжди слід пам’ятати, що безпека на дорозі – це справа кожного і навіть незначне, здавалося би, порушення може стати причиною непоправної трагедії.