Поліція Тернопільщини підсумувала результати оперативно-службової діяльності за півріччя

У Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини сьогодні відбулася розширена колегія за підсумками роботи за шість місяців 2021 року. Головував на засіданні генерал поліції третього рангу Олександр Богомол. Серед запрошених – голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш, керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук та міський голова Тернополя Сергій Надал.

У своєму виступі начальник поліції краю торкнувся усіх проблемних питань роботи правоохоронців, зокрема, зупинився на статистиці правопорушень

«Упродовж першого півріччя ми зареєстрували 3605 кримінальних правопорушень, з яких розкрито майже половину – 1620. Так, розкрито 6 із 7 умисних вбивств, усі 13 тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі 5 зі смертельними наслідками, 111 квартирних крадіжок (67,3%), 25 грабежів (92,6%), усі 6 розбійних нападів, 20 фактів незаконного заволодіння автотранспортом (69%), 73 факти незаконного поводження зі зброєю, з них 67 фактів – це вогнепальна зброя, задокументовано 275 наркозлочинів, з яких 144 факти збуту», – підсумував Олександр Богомол.

Продовжуючи тему боротьби зі злочинністю, керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук запевнив, що системна робота поліцейських у співпраці з органами прокуратури – це запорука зниження чисельності кримінальних правопорушень: «Сталою залишається тенденція до зменшення кількості особливо тяжких злочинів та інтенсивності росту окремих категорій кримінальних правопорушень. Якщо вдатися до цифр, то, приміром, з початку року кількість особливо тяжких злочинів, скоєних на території нашої області, зменшилася майже на 22,5 відсотки».

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш відзначив вміння поліцейських краю працювати злагоджено та конструктивно а також побажав, аби й надалі Тернопільщина залишалася регіоном з низьким рівнем злочинності: «Наша область є однією, з небагатьох, де рівень злочинності найнижчий. Сподіваюся, за підсумками річної роботи ми залишимося на тому ж рівні».

Міський голова Тернополя Сергій Надал озвучив ті, проблеми, які, на його думку, є найактуальнішими для жителів міста: «У цьому році ми провели опитування серед дітей та молоді, й одне з найважливіших питань, яке їх турбує, – це безпека. На що варто звернути увагу? На проблему дитячої злочинності, наркозлочинність та дорожню безпеку. А загалом наше місто живе спокійно. І за це хочу подякувати усім поліцейським. Дякую за співпрацю, за координацію дій, за виважений професійний підхід у тих непростих пандемічних умовах в яких живемо сьогодні».

Служба поліцейських у наступному півріччі – це не тільки нові виклики, а й робота над допущеними помилками.