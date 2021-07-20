Правоохоронці Тернопільщини встановлюють причини ДТП, в яких травмувалися люди

У трьох автопригодах, які трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 19 липня, до лікарень з травмами звернулося п’ятеро людей. Один з водіїв, причетний до аварії, після зіткнення пішов у невідомому напрямку.

На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в межах однієї з вулиць в Кременці не розминулися два транспортних засоби. За попередньою інформацією, водій автомобіля NISSAN ALTIMA виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗ-2105. Після удару кермувальник іномарки продовжив рух зустрічною смугою і як результат – протаранив ще й HYNDAI ELANTRA.

В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися два пасажира з HYNDAI та один з автівки, яка, ймовірно, порушила правила дорожнього руху.

У Тернополі близько 18:00 водій автомобіля Hyundai Sonata в одному з дворів будинку на вулиці Героїв Крут, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пішохода. Жінці надали меддопомогу.

Ще одну аварію близько 19:01 зареєстрували правоохоронці на Збаражчині. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Ліски, невідомий водій, керуючи автомобілем TOYOTA LAND CRUISER, порушив правила проїзду перехресть. За попередньою інформацією, він не пропустив автомобіль CHEVROLET LACETTI і відбулося зіткнення. Після аварії кермувальник-порушник залишив транспортний засіб та пішов у невідомому напрямку.

За меддопомогою звернулися двоє пасажирів з CHEVROLET.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. По всіх автопригодах триває перевірка та вирішується питання про внесення даних фактів в ЄРДР відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.