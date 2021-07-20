Дільничні офіцери Підгайців встановили зловмисника, причетного до крадіжки з будинку пенсіонерки

Чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був раніше судимий за майнові злочини. До співробітників Підгаєцького сектору поліцейської діяльності за допомогою звернулася 86-річна жителька одного із місцевих сіл. У неї з будинку невідомий викрав 4500 гривень.

Дільничні офіцери встановили, що до злочину причетний раніше судимий 52-річний місцевий житель.

Як виявилося, чоловік неодноразово допомагав потерпілій по господарству. Одного разу, навідавшись до пенсіонерки, не застав її вдома. Натомість вхідні двері її будинку були незамкнуті. Зайшовши до чужого помешкання, зловмисник знайшов сховок з грошима, які викрав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Правоохоронці застерігають краян: завжди замикайте вхідні двері та не залишайте ключі від помешкань в легкодоступних місцях ( під килимком, на підвіконні, під вазонами). Навіть, якщо ви господарюєте на подвір’ї, зачиняйте будинок та підсобні приміщення. Розкажіть про такі неприємні випадки стареньким родичам, адже такі люди надто довірливі, чим і користаються зловмисники.