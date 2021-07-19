Тернопільські поліцейські не допустили порушень громадського порядку під час Всеукраїнської прощі у Зарваниці

17 та 18 липня тернопільські поліцейські посилено несли службу в одному із найбільших духовних центрів України, що у селі Зарваниця Тернопільського району. Правоохоронці не тільки забезпечували правопорядок, а й всіляко допомагали прочанам.

Цього року понад п’ятдесят тисяч віруючих зі всіх куточків України та з-за кордону взяли участь у Всеукраїнській прощі. До чудотворного місця прибуло найвище духовенство Української греко-католицької церкви на чолі з її главою Блаженнішим Святославом.

«На охорону публічної безпеки та громадського правопорядку було задіяно півтори сотні працівників поліції та військовослужбовців. Взаємодія була налагоджена і з представниками Марійського духовного центру,- розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.– Ми намагалися на належному рівні виконувати свою роботу, аби люди почувалися в максимальній безпеці.»

Упродовж двох днів тернопільські правоохоронці стежили за безпекою людей. Вони патрулювали місце масового паломництва, запобігали правопорушенням, забезпечували рух на автошляхах, напередодні здійснювали супровід піших груп прочан.

«Аналізуючи ситуацію минулих років, ми створили спеціальну групу із пошуку дітей, адже часто траплялося, що неповнолітні губилися у великих натовпах, – повідомив Михайло Білецький. - За час цьогорічної прощі у Маріїнському духовному центрі до працівників поліції надійшло п’ять звернень щодо встановлення місцезнаходження дітей. Усіх малолітніх розшукано та повернуто батькам».