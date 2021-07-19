Слідчі Тернопільщини встановлюють причини автопригод, в яких троє людей загинули, а дев’ятеро з травмами потрапили до лікарні

За три дні, з 16 по 18 липня, на дорогах Тернопільщини трапилося п’ять автопригод. Три з них – з летальними наслідками.

16 липня близько 17:30 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік села Кам’янки, не розминулися два буси та позашляховик.

За попередніми даними, автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього врізався в зустрічне авто Opel Vivaro.

В результаті удару водій Opel Vivaro, житель Хмельницької області, 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Чотирьох пасажирів з автомобілів та водія Nissan X-Trail з тілесними ушкодженнями різного ступеня доправили до лікарні.

Того ж вечора, о 20:01 повідомлення про ДТП в селі Надрічне надійшло на лінію “102″ від лікарів екстреної меддопомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, водій автомобіля ВАЗ-2115 збив пішохода, 1934 року народження. За попередньою інформацією, жінка йшла проїжджою частиною дороги і у той момент, як авто наблизилося, вона раптово почала переходити дорогу. Загальмувати водій не встиг. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя жінці медикам не вдалося.

У суботу, 17 липня, в Зборові не розминулися мотоцикліст та вантажівка. Аварія трапилася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Водій мотоциклу VIPER V250 F-2 – житель Львівської області, 2002 року народження, не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen T4, який рухався в попутному напрямку. Після цього мототранспорт відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався в вантажівку Scania.

В результаті удару, мотоцикл загорівся, а його водій загинув на місці аварії.

18 липня близько 20:00 про чергову автопригоду на лінію “102″ повідомив невідомий. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що житель Підволочищини, рухаючись сільською дорогою на погружчику марки MONITOU, не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили в хірургічне відділення.

Двоє неповнолітніх разом з батьками потрапили з тілесними ушкодженнями до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди. На трасі Збараж-Підволочиськ о 21:50 водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним авто Skoda Fabia. Після удару Octavia злетіла в кювет та перекинулася.

В результаті ДТП до лікарні доправили кермувальника зі Skoda Octavia та його родину.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Автопригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.