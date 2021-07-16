У Тернополі застілля закінчилося ножовим пораненням

«Невідомий чоловік, весь в крові, кричить, що забив двох людей» – саме на таке повідомлення, що надійшло на лінію «102», виїжджав наряд реагування Управління поліції охорони.

Прибувши на місце події поліцейські охорони побачили двох закривавлених чоловіків. За попередньою інформацією, під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час суперечки 36-річний чоловік вхопив ножа та завдав тілесні ушкодження своїм товаришам. Після цього він вибіг з будинку та почав кликати на допомогу. Сусіди викликали швидку та поліцію.

Одного з потерпілих бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала в лікарню із незначним пораненням стегна.

Зловмисник своєї провини не заперечував, опір працівникам поліції не чинив.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та наряд реагування патрульної поліції.