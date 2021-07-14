Зведений загін тернопільських поліцейських повернувся зі сходу України

У середу, 14 липня, після тривалого відрядження із зони Операції об’єднаних сил додому приїхали тернопільські поліцейські. На бойових постах правоохоронців замінили їхні колеги по службі.

Втомлені, але щасливі, що повернулися додому, до своїх рідних та близьких. Зустрічали правоохоронців колеги, родичі, друзі.

У зоні ООС зведений загін провів два місяці. Виконували відповідальні, а подекуди і ризиковані завдання з охорони громадського порядку, несли службу на блокпостах, дбали за безпеку місцевих жителів.

Керівництво надало поліцейським короткострокові відпустки для відпочинку. Після чого вони повернуться до несення служби у Тернополі.