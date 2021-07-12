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У Тернополі розпочалися спеціальні навчання поліцейських

Категорія: Тернопільщина

WhatsApp Image 2021-07-12 at 17.02.54Упродовж трьох днів, з 12 по 14 липня, на території обласного центру проходитимуть спеціальні навчання працівників поліції. Їх проводитимуть представники Національної поліції України.

Основна мета – перевірити готовність тернопільських поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях, а також вдосконалити їхню професійну підготовку, щоб ефективніше дбати про безпеку громадян.

Тернопільщина стала 12-ою областю, де проводяться подібні навчання. Увесь процес проходитиме в умовах максимально наближених до реальних. Поліцейські відпрацьовуватимуть алгоритм взаємодії служб та спецпідрозділів під час різних спецоперацій.

Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних з проведенням навчальних заходів.
Про перебіг та підсумки навчання буде поінформовано на офіційному сайті Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

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