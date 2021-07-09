На Тернопільщині четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортних пригод

Пішоходи, будьте уважними, виходячи на проїжджу частину дороги. Пам’ятайте, вам зупинитися легше, ніж кількатонному транспортному засобу. Не завжди авто встигає вчасно загальмувати. Якщо світлофор водій бачить заздалегідь і починає пригальмовувати, то на нерегульованому пішохідному переході передбачити дії перехожого складно. Як результат – під колесами авто опиняються люди.

Два наїзди на пішоходів зафіксували працівники поліції минулої доби. 8 липня у Тернополі близько 21:40 водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись в крайній правій смузі в напрямку збаразького кільця, збив перехожого.

За попередніми даними, пішохід пересікав проїжджу частину дороги зліва на право відносно напрямку руху транспорту. Кермувальник загальмувати не встиг. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

У Чорткові під колеса автомобіля ВАЗ-2107 потрапив житель району, 1980 року народження. Чоловік близько 2:30 ночі йшов проїжджою частиною дороги. Водій його помітив занадто пізно і як результат – пішохода з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

На трасі Бережани-Вербів, при виїзді з села Лапшин, не розминулися два автомобілі. Водій Chevrolet не надала переваги у русі кермувальнику ВАЗ-2106, який рухався головною дорогою, і врізалася в нього.

У результаті удару двоє пасажирок з ВАЗу, 1943 та 1961 років народження, потрапили до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.