Причини чотирьох автопригод з потерпілими на Тернопільщині встановлюють правоохоронці

Неуважність, порушення швидкості та ігнорування елементарних правил дорожнього руху – основні причини автопригод. 7 липня на дорогах міста та області працівники поліції зареєстрували чотири аварії. Троє людей звернулися за меддопомогою до лікарні, для одного чоловіка ДТП завершилася летально.

З відкритим переломом гомілки бригада швидкої госпіталізувала до Бережанської лікарні чоловіка, 1964 року народження. Його на пішохідному переході збив водій автомобіля Daewoo.

У Тернополі під колесами авто опинилася 23-річна дівчина. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла на вулиці Миру переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Тернополянку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Наїзд на велосипедиста зареєстрували поліцейські в обласному центрі близько 20:00. Водій автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з велосипедистом. 59-річному потерпілому надавали допомогу у медзакладі.

Летально завершилася дорожньо-транспортна пригода для жителя Чортківського району, 1998 року народження. Аварія трапилася на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Озеряни.

Потерпілий керував мопедом Yamahа, але не врахував дорожньої ситуації і врізався в задню ліву частину автомобіля MERCEDES-BENZ Actros 4141. Вантажівка стояла припаркована на краю проїзної дороги.

Мотоцикліст від отриманих травм помер на місці події.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Усі факти внесені в ЄРДР згідно із ч.1 та 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху). Причини аварій та винуватців встановить слідство.