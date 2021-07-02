Слідчі Тернопільщини встановлюють обставини п’яти аварій за минулу добу

У п’яти ДТП, які трапилися на дорогах Тернополя та області 1 липня, двоє людей загинули, а п’ятеро отримали травми.

Про аварію з потерпілими у відділення поліції №3 Теребовлі повідомив лікар екстреної допомоги. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Галич-Підгайці-Сатанів водієві автомобіля ВАЗ-2108 стало погано, він не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Чоловіка госпіталізували, а пасажиру надали меддопомогу.

У Тернопільському районі, неподалік села Біла, на перехресті доріг водій автомобіля ВАЗ-2109 не надав перевагу в русі і зіткнувся з DAEWOO LANOS. Після цього його автівку відкинуло і він зіткнувся ще і з CITROEN. До лікарні звернулася пасажирка DAEWOO.

Від отриманих травм у реанімаційному відділенні помер водій автомобіля NISSAN, 1969 року народження. Чоловік близько 21:00 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Глибочок Чортківського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, злетів у кювет та в’їхав у дерево. З важкими травмами його доправили до лікарні. Проте ушкодження виявилися несумісні з життям.

Виїзд на смугу зустрічного руху став причиною ДТП в Борщові. Водій автомобіля ВАЗ 21053 не переконався в безпечному русі і виїхав на зустрічну смугу. В цей час трасою рухався вантажний автомобіль RENAULT. Уникнути удару не вдалося. До лікарні в анестезіологічне відділення потрапив кермувальник легківки.

Опівночі в селі Давидківці Чортківського району 21-річний юнак, керуючи мопедом Viper Storm, допустив наїзд на бордюрний камінь. В результаті цього, транспорт перекинувся, а водій отримав травми від яких за кілька годин помер у лікарні. Із забоями та саднами до медзакладу звернувся і 17-річний пасажир мотоцикла. Як з’ясувалося, і водій, і пасажир були без шоломів.

Вирішується питання про внесення автопригод в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу. У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху не нехтувати елементарними правилами безпеки: не забувати про ремені безпеки, захисні елементи під час керування мотоциклами та велосипедами, не перевищувати швидкість та переходити дорогу у відведених для цього місцях.