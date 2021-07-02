Правоохоронці Тернопільщини отримали відзнаки до Дня Нацполіції

Привітання та нагороди приймали поліцейські Тернопільщини напередодні свого професійного свята. 4 липня в Україні відзначають шосту річницю створення Національної поліції України.

Привітали поліцейських керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також представники правоохоронних та силових структур області.

Начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол подякував поліцейським за службу:

«Основні критерії роботи поліції – це допомога людям та забезпечення дотримання правопорядку в області. Ці завдання виконуються. Поліцейські Тернопільщини спроможні сумлінно реалізовувати покладені на них обов’язки. Довіра населення – основна вдячність за нашу з вами роботу».

Генерал поліції подякував пенсіонерам та ветеранам органів внутрішніх справ за багаторічну віддану службу українському народові та допомогу в розвитку поліції сьогодення.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять своїх колег, які загинули при виконанні службових обов’язків.

За сумлінну службу очільник відомства Олександр Богомол, голови Тернопільської обласної адміністрації та ради, а також міський голова відзначили кращих поліцейських. Їм вручили нагороди, спеціальні звання, подяки, грамоти, іменні годинники.