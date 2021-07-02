На Тернопільщині стартував пілотний проєкт підсистеми Національної поліції України «Custody Records»

Система обліку дій із затриманими особами, що запобігатиме порушенню прав людини, функціонуватиме на базі Тернопільського районного управління поліції.

У п’ятницю, 2 липня, проєкт «Custody Records» офіційно розпочав свою апробацію. Оглянути нову систему завітали представники Управління дотримання прав людини Національної поліції України, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники правоохоронних та силових структур краю.

Як розповів начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко, Тернопільщина стала другим регіоном після Харківщини, де уже впроваджений пілотний проєкт.

У Тернопільському районному управлінні провели ремонтні роботи. Приміщення облаштували відповідно до вимог системи «Custody Records» та встановили відеофіксацію.

«Територіально визначено, де будуть утримуватися затримані особи, де з ними можуть працювати, є кімнати для проведення конфіденційної роботи з захисником, кімнати слідчих дій. В цих зонах постійно ведеться відеоспостереження», – зазначає Руслан Горяченко.

Учасникам заходу на прикладі умовного правопорушника продемонстрували роботу системи: від моменту затримання особи, її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій.

Фахівці, які працюватимуть з автоматизованою системою, пройдуть навчання на базі Харківського Національного університету внутрішніх справ. Впровадження проєкту «Custody Records», за словами начальника Управління дотримання прав людини Нацполіції, заплановано у всіх районних управліннях поліції до кінця року.