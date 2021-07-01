Поліцейські Тернопільщини пройшли навчання за канадською програмою «Рівний-Рівному»

Підготовку з основ надання психологічної підтримки колегам по службі пройшли 22 співробітники поліції Тернопільщини.

Навчання відбувалося в рамках реалізації Канадсько-українського проєкту розвитку поліції за принципом «Рівний- Рівному».

За словами начальника служби психологічного забезпечення Головного управління Нацполіції області Михайла Козюка, мета заходу – передати поліцейським, які проходять навчання, основні способи психологічної підтримки особового складу. Набуті знання вони зможуть ефективно використовувати на практиці в середині своїх колективів.

«Ми навчали перших 22-х поліцейських-консультантів, які працюватимуть у своїх підрозділах, спеціальним навикам надання первинної психологічної допомоги колегам, які цього потребуватимуть», – зазначає психолог.

Під час тренінгу поліцейські-консультанти освоїли методи, які дозволяють виявити психологічні проблеми в колективі на ранніх етапах їхнього виникнення. Це буде базова підтримка, яка ґрунтуватиметься на здатності правоохоронця-консультанта підставити дружнє плече колезі.

«Завдяки цьому проєкту нам вдасться вчасно надати психологічну допомогу, відреагувати на емоційні зміни, які можуть відбуватися в службовому та соціально-побутовому житті поліцейського», – наголошує Михайло Козюк.

Слідча Наталія Агєєва одна із перших пройшла курс з підготовки учасників програми психологічної підтримки поліцейських.

«Набуті знання та навички допоможуть нам більш професійно у якості консультантів надавати допомогу своїм колегам», – зазначає поліцейська.

Після пройденого навчання поліцейські-консультанти отримали сертифікати. Вони й надалі підвищуватимуть свої навики.