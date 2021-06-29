Тернопільські поліцейські встановлюють обставини чотирьох ДТП, які сталися минулими вихідними

В результаті чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області, постраждало семеро осіб.

25 червня о 8:15 на лінію “102″ надійшло повідомлення від невідомого про те, що на трасі Доманове-Ковель-Тереблече-Чернівці, неподалік Кременця, не розминулися автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій ЗАЗу виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Opel Vivaro.

У результаті удару Opel злетів в кювет та перекинувся на бік. Водію та двом пасажирам даного транспортного засобу надавали меддопомогу.

Повідомлення про двох травмованих дівчат, 2003 та 2004 років народження, надійшло в відділення поліції №3 Гусятина. Ушкодження тернополянки отримали в автопригоді. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Дві аварії зареєстрували правоохоронці і 27 червня. На автодорозі неподалік села Шляхтинці водій автомобіля ЗАЗ не врахував дорожньої ситуації та врізався у попутну іномарку Ford Focus, а кермувальник авто Hyundai Tucson, що рухався позаду, не встиг загальмувати і в’їхав у ЗАЗ. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка Ford. Її госпіталізували.

Близько 17:00 у Тернополі на перехресті вулиць Руська-Танцорова не розминулися Daewoo-Lanos та Volkswagen Beetle. Легкі тілесні ушкодження отримала пасажирка “Жука”.

За фактами автопригод тривають перевірки та вирішуються питання про внесення їх у ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.